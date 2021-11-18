Головин не поможет «Монако» в матче с «Лиллем»

Пресс-служба «Монако» огласила заявку клуба на поединок 14-го тура французской Лиги 1 с «Лиллем».

В списке футболистов не оказалось российского хавбека Александра Головина. Напомним, полузащитник не выйдет на поле по причине дисквалификации.

Из-за повреждений ближайшую встречу пропустят ещё несколько игроков из «Монако».

Поединок пройдет 19 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. Команды рассудит главный арбитр Вилли Делажо.

В нынешнем сезоне Александр сыграл в составе «Монако» 16 поединков, забил 3 мяча и сделал 3 голевые передачи.

Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Головина в 28 млн евро.