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Чемпионат Франции. 1 лига

Головин не поможет «Монако» в матче с «Лиллем»

18 Ноября 2021 • 23:59 Комментировать
Монако
...
Лилль
2.15 3.30 3.55
Через 21 ч. 58 мин.

Пресс-служба «Монако» огласила заявку клуба на поединок 14-го тура французской Лиги 1 с «Лиллем».

В списке футболистов не оказалось российского хавбека Александра Головина. Напомним, полузащитник не выйдет на поле по причине дисквалификации.

Из-за повреждений ближайшую встречу пропустят ещё несколько игроков из «Монако».

Поединок пройдет 19 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. Команды рассудит главный арбитр Вилли Делажо.

В нынешнем сезоне Александр сыграл в составе «Монако» 16 поединков, забил 3 мяча и сделал 3 голевые передачи.

Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Головина в 28 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Александр Головин
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