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Чемпионат Франции. 1 лига

Ковач рассказал, при каких условиях французский чемпионат мог бы стать вторым по силе в Европе

18 Ноября 2021 • 15:33 Комментировать
Монако
...
Лилль
2.15 3.30 3.55
19.11 23:00

Французская Лиги 1 уже долгое время считается самой слабой из топ-5 чемпионатов Европы в связи с отсутствием конкуренции и плохими выступлениями местных команд на международной арене. Главный тренер «Монако» Нико Ковач рассказал, что необходимо исправить для изменения ситуации.

«На самом деле, во Франции хороший, быстрый и техничных футбол. Проблема лишь в том, что лига постоянно теряет своих восходящих талантов, так как клубы соглашаются продавать их на заре карьеры. Если бы удалось удержать всех ведущих футболистов, то местное первенство стало бы вторым по силе в Европе», - проанализировал Ковач в интервью журналистам L’Equipe.

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Евро-Футбол.Ру,
Лига 1 Нико Ковач
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