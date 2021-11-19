Фабрегас – о Конте: «При нём у меня не было свободы - я поиграл во всех возможных финалах, а этот мужик говорит мне, куда пасовать»

Полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас рассказал, какие трудности испытывал в свое время под руководством Антонио Конте в «Челси». Испанец остался недоволен стилем работы специалиста, сославшись на их недопонимание.

«Я словно отправился в школьные времена. Он пытался объяснить каждый шаг, даже самые базовые вещи. Мне было тяжело соответствовать его требованиям – интенсивность, много бега, долгие занятия, зал. Что касается самих матчей, то даже при Хосепе Гвардиоле, который проповедует позиционную тактику, у меня была свобода действий. С Конте же такого не было. За всю свою карьеру я принял участие во всех возможных финалах, а этот мужик указывает мне, куда я должен пасовать. В конечном итоге мне это помогло, как и команде, ведь мы стали похожи на единый механизм», - приводит слова игрока CBS Sports.