«Монако» спас игру с «Лиллем», дважды пропустив на стартовых минутах

14-й тур Лиги 1 открылся матчем между середняками «Монако» и «Лиллем». Хозяева пропустили дважды к девятой минуте. Джонатан Дэвид забил с пенальти и с игры. Крепен Дьятта отыграл один мяч в конце первого тайма, а удаление Страхини Павловича на 78-й минуте осложнило задачу для «Монако». Тем не менее, даже в меньшинстве хозяева отыгрались, героем стал Виссам Бен-Йеддер - 2:2. Россиянин Александр Головин не попал в заявку из-за дисквалификации.