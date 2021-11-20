«Монако» спас игру с «Лиллем», дважды пропустив на стартовых минутах

14-й тур Лиги 1 открылся матчем между середняками «Монако» и «Лиллем». Хозяева пропустили дважды к девятой минуте. Джонатан Дэвид забил с пенальти и с игры. Крепен Дьятта отыграл один мяч в конце первого тайма, а удаление Страхини Павловича на 78-й минуте осложнило задачу для «Монако». Тем не менее, даже в меньшинстве хозяева отыгрались, героем стал Виссам Бен-Йеддер - 2:2. Россиянин Александр Головин не попал в заявку из-за дисквалификации.
Протокол игры
|5' Дэвид Джонатан (0:1)
|9' Дэвид Джонатан (0:2)
|(1:2) Дьятта Крепен 41'
|(2:2) Бен-Йеддер Виссам 83'
Нюбель Александр • Агилар Рубен • Дисаси Аксель • Павлович Страхиня 3' • 78'Кайо Энрике 73' ( Якобс Исмаил ( 73') • Дьятта Крепен 46' ( Желсон Мартиньш ( 46') • Фофана Юссуф • 84'Чуамени Орельен • Диоп Софьян • Фолланд Кевин • Боаду Мирон 72' ( Бен-Йеддер Виссам ( 72')
Запасные: Исидор Вилсон • Маецки Радослав • Марипан Гильермо • Лукас Жан • Сидибе Джибриль • Лемаршаль Феликс
Грбич Иво • Челик Зеки • 7'Фонте Жозе • Джало Тьягу • Брадарич Домагой • Иконе Жонатан • Андре Бенжамин • Шека • Язиджи Юсуф 68' 70' ( Ниассе Шейх ( 70' ) • 86'Дэвид Джонатан 37' 80' ( Лихаджи Исаак ( 80') • Веа Тимоти 73'
Запасные: Якубех Адам • Йилмаз Бурак • Гомес Анхель • Пье Жереми • Дибала Кауадио
19 ноября. Стадион "Луи II".