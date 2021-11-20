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Чемпионат Франции. 1 лига

«Монако» спас игру с «Лиллем», дважды пропустив на стартовых минутах

20 Ноября 2021 • 00:56 Комментировать
Монако
2:2
Лилль
окончен

14-й тур Лиги 1 открылся матчем между середняками «Монако» и «Лиллем». Хозяева пропустили дважды к девятой минуте. Джонатан Дэвид забил с пенальти и с игры. Крепен Дьятта отыграл один мяч в конце первого тайма, а удаление Страхини Павловича на 78-й минуте осложнило задачу для «Монако». Тем не менее, даже в меньшинстве хозяева отыгрались, героем стал Виссам Бен-Йеддер - 2:2.  Россиянин Александр Головин не попал в заявку из-за дисквалификации.

Протокол игры  
Монако 2:2 Лилль
    5' Дэвид Джонатан (0:1)
    9' Дэвид Джонатан (0:2)
(1:2) Дьятта Крепен 41'    
(2:2) Бен-Йеддер Виссам 83'    
Нюбель Александр Агилар Рубен Дисаси Аксель Павлович Страхиня   3'   78' Кайо Энрике   73' (Якобс Исмаил (   73') Дьятта Крепен   46' (Желсон Мартиньш (   46') Фофана Юссуф   84' Чуамени Орельен Диоп Софьян Фолланд Кевин Боаду Мирон   72' (Бен-Йеддер Виссам (   72')
Запасные: Исидор Вилсон Маецки Радослав Марипан Гильермо Лукас Жан Сидибе Джибриль Лемаршаль Феликс
Грбич Иво Челик Зеки   7' Фонте Жозе Джало Тьягу Брадарич Домагой Иконе Жонатан Андре Бенжамин Шека Язиджи Юсуф   68'   70' (Ниассе Шейх (   70'   86') Дэвид Джонатан   37'   80' (Лихаджи Исаак (   80') Веа Тимоти   73'
Запасные: Якубех Адам Йилмаз Бурак Гомес Анхель Пье Жереми Дибала Кауадио
19 ноября. Стадион "Луи II".

 

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окончен Монако 2:2 Лилль
20.11  19:00 ПСЖ ... Нант 1.12 9.6 22
20.11  23:00 Ренн ... Монпелье 1.59 4.5 5.4
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Сегодня, 20 Ноября
00:56 · Франция. Лига 1
«Монако» спас игру с «Лиллем», дважды пропустив на стартовых минутах
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22:30 · Франция. Лига 1
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