Гвардиола – о победе над «Эвертоном»: «Мастерство футболистов сыграло решающую роль»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиоли подвел итоги матча его команды против «Эвертона» в английской Премьер-лиге – «горожане» добыли убедительную победу со счетом 3:0, чем порадовали своего наставника.

«Соперник очень глубоко оборонялся, поэтому мы полностью контролировали ритм игры. Хорошо, что в завершающей стадии атак сыграли именно так, как того требовала ситуация. Это помогло нам добыть три очка. Отмечу, что решающую роль сыграло мастерство футболистов. Родри и Рахиму Стерлингу удались невероятные удары. Мы проделали отличную работу и были за нее вознаграждены», - сказал испанский специалист на послематчевой пресс-конференции.