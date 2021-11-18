Стало известно, при каких обстоятельствах «Манчестер Сити» отпустит Стерлинга

Согласно различным слухам, уход Рахима Стерлинга из «Манчестер Сити» становится все более вероятным – англичанин недоволен своим статусом в команде, а к нему проявляет интерес сразу несколько клубов, в частности «Барселона».

Но, решиться продать футболиста руководство «горожан» готово лишь при одном условии – они хотят сначала приобрести игрока на замену Стерлингу, а уже тогда начать обсуждать трансфер вингера. К тому же, за одного из лучших бомбардиров сборной Англии боссы клуба потребуют немалую сумму.

Стоит напомнить, что среди кандидатов на вакантное место на левом фланге атаки «Сити» числится представитель «РБ Лейпцига» Дани Ольмо.