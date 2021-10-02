Несмотря на то, что летом из «Аталанты» был подписан Пьерлуиджи Голлини, «Тоттенхэм» зимой намерен пригласить в клуб еще одного голкипера. Речь идет о 28-летнем представителе «Вест Бромвича» Сэме Джонстоне, команда которого по итогам прошлого сезона понизилась в классе.

Дело в том, что в Уго Лльориса летом следующего года истекает срок действия контракта, и руководство «шпор» не уверенно в удержании 34-летнего вратаря. Таким образом, лонлонцы хотят перестраховаться в случае ухода француза, передает британский таблоид The Sun.

Отметим, что интерес к Джонстону также проявляют «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед». Портал Transfermarkt оценивает сумму потенциальной сделки в 8 миллионов евро.