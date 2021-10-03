Нуну Санту остаётся: «Тоттенхэм» обыграл «Астон Виллу», «Лестер» и «Вест Хэм» не смогли победить

В седьмом туре Премьер-лиги, возможно, решалась судьба главного тренера «Тоттенхэма» Нуну Санту. После трех поражений «шпор» подряд португальца могли попросить на выход. Тем не менее, лондонцы победили в игре с «Астон Виллой» (2:1).

Пьер-Эмиль Хёйбьерг без помех открыл счет ударом с линии штрафной. После перерыва Олли Уткинс головой замкнул навес, но тут же последовал прострел Хынмин Сона, и в борьбе с Лукасом Моурой Мэтт Таргетт срезал мяч в свои ворота.

«Лестер» выиграл первый тайм у «Кристал Пэлас» после голов Келечи Ихеаначо и Джейми Варди, но во втором - растерял перевес (2:2). «Вест Хэм» вовсе на 90-й минуте упустил ничью в игре с «Брентфордом» (1:2).