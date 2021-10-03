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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Нуну Санту остаётся: «Тоттенхэм» обыграл «Астон Виллу», «Лестер» и «Вест Хэм» не смогли победить

03 Октября 2021 • 17:59 Комментировать
Тоттенхэм
2:1
Астон Вилла
окончен

В седьмом туре Премьер-лиги, возможно, решалась судьба главного тренера «Тоттенхэма» Нуну Санту. После трех поражений «шпор» подряд португальца могли попросить на выход. Тем не менее, лондонцы победили в игре с «Астон Виллой» (2:1).

Пьер-Эмиль Хёйбьерг без помех открыл счет ударом с линии штрафной. После перерыва Олли Уткинс головой замкнул навес, но тут же последовал прострел Хынмин Сона, и в борьбе с Лукасом Моурой Мэтт Таргетт срезал мяч в свои ворота.

«Лестер» выиграл первый тайм у «Кристал Пэлас» после голов Келечи Ихеаначо и Джейми Варди, но во втором - растерял перевес (2:2). «Вест Хэм» вовсе на 90-й минуте упустил ничью  в игре с «Брентфордом» (1:2).

Протокол игры  
Тоттенхэм 2:1 Астон Вилла
(1:0) Хёйбьерг Пьер-Эмиль 27'    
    67' Уоткинс Олли (1:1)
(2:1) Таргетт Мэтт 71'    
Льорис Уго Эмерсон Жуниор Ромеро Кристиан   68' Дайер Эрик Регилон Серхио Хёйбьерг Пьер-Эмиль Скипп Оливер   36' Лукас Моура   89' (Хиль Бриан (   89') Н'Домбеле Тангай   76' (Ло Чельсо Джовани (   76') Сон Хынмин Кейн Гарри
Запасные: Санчес Давинсон Голлини Пьерлуиджи Доэрти Мэтт Родон Джо Скарлетт Дейн Алли Деле Уинкс Гарри
Мартинес Эмилиано Конса Эзри Хаус Кортни   80' (Траоре Бертран (   80') Мингс Тайрон Кэш Мэтти Макгинн Джон Соарес Дуглас Рамси Джакоб   31'   69' (Буэндия Эмилиано (   69') Таргетт Мэтт Ингс Дэнни   89' (Арчер Камерон (   89') Уоткинс Олли
Запасные: Янг Эшли Стир Джед Эль-Гази Анвар Туанзебе Аксел Филоген-Бидас Джейден Накамба Марвелус
03 октября. Стадион "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум".
Протокол игры  
Кристал Пэлас 2:2 Лестер
    31' Ихеаначо Келечи (0:1)
    37' Варди Джейми (0:2)
(1:2) Олисе Майкл 61'    
(2:2) Шлупп Джеффри 72'    
Гуаита Висенте Уорд Джоэл Андерсен Йоаким   79' Гехи Марк Митчелл Тайрик Галлахер Конор   71' (Шлупп Джеффри (   71') Миливоевич Лука Макартур Джеймс   83' Айю Джордан   53' (Олисе Майкл (   53') Эдуар Одсонн   85' (Бентеке Кристиан (   85') Заха Уилфрид
Запасные: Хьюз Уилл Томкинс Джеймс Куйяте Шейку Батлэнд Джек Келли Мартин Клайн Натаниэль
Шмейхель Каспер Кастань Тимоти Сёюнджю Чаглар Вестергор Янник Бертранд Райан   29' Лукмен Адемола   80' (Олбрайтон Марк (   80') Чодури Хамза   60' (Сумаре Бубакари (   60') Тилеманс Юри   46' Барнс Харви Ихеаначо Келечи   71' (Мэддисон Джеймс (   71') Варди Джейми
Запасные: Дьюзбери-Холл Кирнан Амарти Даниэль Перес Айосе Рикарду Перейра II Дака Пэтсон Уорд Дэнни II
03 октября. Стадион "Селхерст Парк" (Лондон).
Протокол игры  
Вест Хэм 1:2 Брентфорд
    21' Мбеумо Брайан (0:1)
(1:1) Боуэн Джаррод 80'    
    90' Висса Йоан (1:2)
Фабьянски Лукаш Цоуфал Владимир Зума Курт   35' Огбонна Анджело Крессуэлл Арон Соучек Томаш Райс Деклан   90' Боуэн Джаррод Форнальс Пабло Бенрахма Саид Антонио Майкл
Запасные: Лансини Мануэль Джонсон Бен Масуаку Артур Крал Алекс Влашич Никола Диоп Исса Ярмоленко Андрей Доусон Крэйг Ареола Альфонс
Райя Давид Йоргенсен Матиас   85' Янссон Понтус Пиннок Итан Каньос Серхи   84' Баптист Шендон   29' (Йенсен Матиас (   29') Норгор Кристиан   69' Ониика Фрэнк   81' (Мэдс Бидструп (   81') Генри Рико Мбеумо Брайан   82' (Висса Йоан (   82') Тони Айвен
Запасные: Фернандес Альваро III Форсс Маркус Гуд Чарли Расмуссен Мадс Годдос Саман
03 октября. Стадион "Олимпийский (Лондон)" (Лондон).

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окончен Кристал Пэлас 2:2 Лестер
окончен Вест Хэм 1:2 Брентфорд
окончен Тоттенхэм 2:1 Астон Вилла
Идет 29 минута Ливерпуль 0:0 Манчестер Сити 2.9 3.7 2.36
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