Нуну Санту остаётся: «Тоттенхэм» обыграл «Астон Виллу», «Лестер» и «Вест Хэм» не смогли победить

В седьмом туре Премьер-лиги, возможно, решалась судьба главного тренера «Тоттенхэма» Нуну Санту. После трех поражений «шпор» подряд португальца могли попросить на выход. Тем не менее, лондонцы победили в игре с «Астон Виллой» (2:1).
Пьер-Эмиль Хёйбьерг без помех открыл счет ударом с линии штрафной. После перерыва Олли Уткинс головой замкнул навес, но тут же последовал прострел Хынмин Сона, и в борьбе с Лукасом Моурой Мэтт Таргетт срезал мяч в свои ворота.
«Лестер» выиграл первый тайм у «Кристал Пэлас» после голов Келечи Ихеаначо и Джейми Варди, но во втором - растерял перевес (2:2). «Вест Хэм» вовсе на 90-й минуте упустил ничью в игре с «Брентфордом» (1:2).
Протокол игры
|Тоттенхэм
|2:1
|Астон Вилла
|(1:0) Хёйбьерг Пьер-Эмиль 27'
|67' Уоткинс Олли (1:1)
|(2:1) Таргетт Мэтт 71'
Льорис Уго • Эмерсон Жуниор • Ромеро Кристиан • 68'Дайер Эрик • Регилон Серхио • Хёйбьерг Пьер-Эмиль • Скипп Оливер • 36'Лукас Моура 89' ( Хиль Бриан ( 89') • Н'Домбеле Тангай 76' ( Ло Чельсо Джовани ( 76') • Сон Хынмин • Кейн Гарри
Запасные: Санчес Давинсон • Голлини Пьерлуиджи • Доэрти Мэтт • Родон Джо • Скарлетт Дейн • Алли Деле • Уинкс Гарри
Мартинес Эмилиано • Конса Эзри • Хаус Кортни 80' ( Траоре Бертран ( 80') • Мингс Тайрон • Кэш Мэтти • Макгинн Джон • Соарес Дуглас • Рамси Джакоб 31' 69' ( Буэндия Эмилиано ( 69') • Таргетт Мэтт • Ингс Дэнни 89' ( Арчер Камерон ( 89') • Уоткинс Олли
Запасные: Янг Эшли • Стир Джед • Эль-Гази Анвар • Туанзебе Аксел • Филоген-Бидас Джейден • Накамба Марвелус
03 октября. Стадион "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум".
Протокол игры
|Кристал Пэлас
|2:2
|Лестер
|31' Ихеаначо Келечи (0:1)
|37' Варди Джейми (0:2)
|(1:2) Олисе Майкл 61'
|(2:2) Шлупп Джеффри 72'
Гуаита Висенте • Уорд Джоэл • Андерсен Йоаким • 79'Гехи Марк • Митчелл Тайрик • Галлахер Конор 71' ( Шлупп Джеффри ( 71') • Миливоевич Лука • Макартур Джеймс • 83'Айю Джордан 53' ( Олисе Майкл ( 53') • Эдуар Одсонн 85' ( Бентеке Кристиан ( 85') • Заха Уилфрид
Запасные: Хьюз Уилл • Томкинс Джеймс • Куйяте Шейку • Батлэнд Джек • Келли Мартин • Клайн Натаниэль
Шмейхель Каспер • Кастань Тимоти • Сёюнджю Чаглар • Вестергор Янник • Бертранд Райан • 29'Лукмен Адемола 80' ( Олбрайтон Марк ( 80') • Чодури Хамза 60' ( Сумаре Бубакари ( 60') • Тилеманс Юри • 46'Барнс Харви • Ихеаначо Келечи 71' ( Мэддисон Джеймс ( 71') • Варди Джейми
Запасные: Дьюзбери-Холл Кирнан • Амарти Даниэль • Перес Айосе • Рикарду Перейра II • Дака Пэтсон • Уорд Дэнни II
03 октября. Стадион "Селхерст Парк" (Лондон).
Протокол игры
|21' Мбеумо Брайан (0:1)
|(1:1) Боуэн Джаррод 80'
|90' Висса Йоан (1:2)
Фабьянски Лукаш • Цоуфал Владимир • Зума Курт • 35'Огбонна Анджело • Крессуэлл Арон • Соучек Томаш • Райс Деклан • 90'Боуэн Джаррод • Форнальс Пабло • Бенрахма Саид • Антонио Майкл
Запасные: Лансини Мануэль • Джонсон Бен • Масуаку Артур • Крал Алекс • Влашич Никола • Диоп Исса • Ярмоленко Андрей • Доусон Крэйг • Ареола Альфонс
Райя Давид • Йоргенсен Матиас • 85'Янссон Понтус • Пиннок Итан • Каньос Серхи • 84'Баптист Шендон 29' ( Йенсен Матиас ( 29') • Норгор Кристиан • 69'Ониика Фрэнк 81' ( Мэдс Бидструп ( 81') • Генри Рико • Мбеумо Брайан 82' ( Висса Йоан ( 82') • Тони Айвен
Запасные: Фернандес Альваро III • Форсс Маркус • Гуд Чарли • Расмуссен Мадс • Годдос Саман
03 октября. Стадион "Олимпийский (Лондон)" (Лондон).