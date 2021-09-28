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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Льорис: «Эшпириту нужно время в «Тоттенхэме»

28 Сентября 2021 • 16:13 Комментировать
Тоттенхэм
...
Астон Вилла
2.10 3.60 3.40
03.10 16:00

Голкипер «Тоттенхэма» Уго Льорис перед дерби с «Арсеналом» дал интервью, которое Standard Sport опубликовал во вторник.

«Любому тренеру непросто всё сразу изменить. Эшпириту принёс свои идеи и шаг за шагом выстраивает отношения с футболистами. Ясно, что мы начинаем что-то новое. Это новый процесс, новая эра с молодыми игроками. Это невозможно реализовать за два-три месяца. Нужно время. Нам нужно быть уверенными и быть едиными, продолжая идти этим путём», - высказался Льорис.

Отметим, что «Тоттенхэм» проиграл три последних матча чемпионата Англии и опустился с первого места в таблице на одиннадцатое.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Уго Льорис
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