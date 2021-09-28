​Льорис: «Эшпириту нужно время в «Тоттенхэме»

Голкипер «Тоттенхэма» Уго Льорис перед дерби с «Арсеналом» дал интервью, которое Standard Sport опубликовал во вторник.

«Любому тренеру непросто всё сразу изменить. Эшпириту принёс свои идеи и шаг за шагом выстраивает отношения с футболистами. Ясно, что мы начинаем что-то новое. Это новый процесс, новая эра с молодыми игроками. Это невозможно реализовать за два-три месяца. Нужно время. Нам нужно быть уверенными и быть едиными, продолжая идти этим путём», - высказался Льорис.

Отметим, что «Тоттенхэм» проиграл три последних матча чемпионата Англии и опустился с первого места в таблице на одиннадцатое.