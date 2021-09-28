Моуринью хочет воссоединиться со Ндомбеле в «Роме»

Полузащитник «Тоттенхэма» Танги Ндомбеле может продолжить карьеру в «Роме», передаёт Calcio Mercato. По данным источника, в трансфере заинтересован лично главный тренер римлян Жозе Моуринью, который хорошо знаком с футболистом по совместной работе в лондонском клубе.

В «Тоттенхэме» не против расстаться с Ндомбеле, который на данный момент далёк от своей оптимальной формы. Ранее сообщалось, что полузащитник не входит в планы главного тренера «шпор» Нуну Эшпириту Санту, однако позже наставник изменил свое решение.

Напомним, что Ндомбеле стал игроком «Тоттенхэма» в 2019 году, перейдя из «Лиона» за 60 миллионов евро. В нынешнем счету он сыграл в двух матчах АПЛ.