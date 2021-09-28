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Премьер-лига

Экс-игрок «Тоттенхэма»: «У команды есть шансы на топ-4»

28 Сентября 2021 • 00:41 Комментировать
Тоттенхэм
...
Астон Вилла
2.10 3.60 3.40
03.10 16:00

Бывший футболист «Тоттенхэма» и сборной Англии Даррен Андертон предполагает, что в следующем сезоне «шпоры» будут играть в Лиге чемпионов.

Команда Нуну Эшпириту Санту противоречиво начала сезон в АПЛ. После трёх минимальных побед со счётом 1:0 лондонцы проиграли уже в трёх турах подряд, в том числе «Арсеналу» в дерби (1:3).

«С нетерпением жду успехов команды под руководством Нуну Санту. Но ему потребуется время. Его назначение - важный для команды шаг.

У «Тоттенхэма» есть шансы на топ-4. Игроки хотят выигрывать трофеи. Но Лига чемпионов – то, ради чего все затевается. Важно быть в четвёрке сильнейших», - приводит The Sun слова Андертона.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Нуну Санту Даррен Андертон
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