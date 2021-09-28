Экс-игрок «Тоттенхэма»: «У команды есть шансы на топ-4»

Бывший футболист «Тоттенхэма» и сборной Англии Даррен Андертон предполагает, что в следующем сезоне «шпоры» будут играть в Лиге чемпионов.

Команда Нуну Эшпириту Санту противоречиво начала сезон в АПЛ. После трёх минимальных побед со счётом 1:0 лондонцы проиграли уже в трёх турах подряд, в том числе «Арсеналу» в дерби (1:3).

«С нетерпением жду успехов команды под руководством Нуну Санту. Но ему потребуется время. Его назначение - важный для команды шаг.

У «Тоттенхэма» есть шансы на топ-4. Игроки хотят выигрывать трофеи. Но Лига чемпионов – то, ради чего все затевается. Важно быть в четвёрке сильнейших», - приводит The Sun слова Андертона.