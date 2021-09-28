«Тоттенхэм» летом хотел подписать Ингса

Нападающий «Астон Виллы» Дэнни Ингс летом был близок к переходу в «Тоттенхэм», передаёт The Telegraph. По данным источника, «шпоры» пытались подписать футболиста, однако в последний момент решили сделать акцент на усилении защитной линии.

Ингс, который ранее выступал за «Саутгемптон», неоднократно отклонял предложение «святых» по поводу нового контракта и хотел перейти в клуб с верхней части турнирной таблицы. В итоге, гонку за футболиста выиграла «Астон Вилла», которая заплатила за англичанина почти 30 миллионов евро.

В составе нового клуба Ингс сыграл шесть матчей в АПЛ, в которых забил два гола и отдал две результативные передачи.