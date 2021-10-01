Никто не предвещал беды, когда «Тоттенхэм» добыл три минимальных победы в английской Премьер-лиге на старте сезона и уходил на международный перерыв в качестве лидера турнирной таблицы. Однако, спустя месяц положение лондонцев значительно ухудшилось, что может стать причиной увольнения наставника Нуну Эшпириту Санту.

Впрочем, это не единственный фактор, который заставил руководство «шпор» сомневаться в пригодности португальского специалиста. Издание Daily Star сообщает, что тренер потерял доверие футболистов, а в раздевалке практически никто не прислушивается к его словам.

Как следствие, боссы «Тоттенхэма» могут решиться на радикальные меры уже в ближайшие дни, если команда проиграет «Астон Вилле». Напомним, что Санту только текущим летом возглавил лондонцев, покинув «Вулверхэмптон».