Мерсон уверен, что Нуну будет уволен: «Он потерял раздевалку в «Тоттенхэме»

После удачного начала сезона «Тоттенхэм» посыпался в Премьер-лиге, потерпев три поражения кряду, включая поражение от «Арсенала» (1:3). Бывший лидер «канониров» и сборной Англии Пол Мерсон уверен, что Нуну Эшпириту Санту будет уволен с поста главного тренера в случае неудачи в игре с «Астон Виллой» в воскресенье.

- Нуну потерял раздевалку в «Тоттенхэме», и если будет поражение на выходных, не верю, что он останется в своей должности на международную паузу, - написал Мерсон в колонке в The Daily Star. - У него есть 90 минут против «Астон Виллы», чтобы перевернуть ситуацию. Даниэл Леви не дурак и знает, когда игроки не поддерживают тренера. Можно сказать, что Нуну потерял раздевалку, абсолютно и на 100%.

Мерсон считает, что тренеру нужно проделать фантастическую работу, чтобы его подопечные обыграли «Астон Виллу».