​Эллиотт прооперирован после серьёзной травмы

На официальном сайте «Ливерпуля» была опубликована информация о том, что 18-летний полузащитник Харви Эллиотт успешно перенёс операцию после полученной в игре с «Лидсом» серьёзной травмы.

- Харви получил перелом левой лодыжки. Сегодня он перенёс операцию по восстановлению перелома и связок, которые были повреждены. Операция прошла успешно, начинается процесс восстановления, - высказался доктор «Ливерпуля» Джим Моксон.

По словам доктора, устанавливать конкретные сроки восстановления Харви Эллиотта в клубе не стали. При этом ожидается, что полузащитник вернётся в строй до завершения сезона 2021/2022.