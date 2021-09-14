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Премьер-лига

​Эллиотт прооперирован после серьёзной травмы

14 Сентября 2021 • 21:28 Комментировать
Ливерпуль
...
Кристал Пэлас
1.20 6.70 14.00
18.09 17:00

На официальном сайте «Ливерпуля» была опубликована информация о том, что 18-летний полузащитник Харви Эллиотт успешно перенёс операцию после полученной в игре с «Лидсом» серьёзной травмы.

- Харви получил перелом левой лодыжки. Сегодня он перенёс операцию по восстановлению перелома и связок, которые были повреждены. Операция прошла успешно, начинается процесс восстановления, - высказался доктор «Ливерпуля» Джим Моксон.

По словам доктора, устанавливать конкретные сроки восстановления Харви Эллиотта в клубе не стали. При этом ожидается, что полузащитник вернётся в строй до завершения сезона 2021/2022.

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Ливерпуль Харви Эллиотт
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