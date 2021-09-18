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Премьер-лига

Мане забил сотый гол за «Ливерпуль»

18 Сентября 2021 • 21:21 Комментировать
Ливерпуль
3:0
Кристал Пэлас
окончен

В матче пятого тура английской Премьер-лиги против «Кристал Пэлас» вингер «Ливерпуля» Садио Мане отличился юбилейным голом.

Подопечные Юргена Клоппа сумели одержать свою уже четвёртую победу на старте сезона в АПЛ, обыграв на своём поле «орлов» 3:0. Одним из мячей в составе хозяев отличился Садио Мане, и для сенегальского нападающего это уже сотый результативный удар в футболке мерсисайдцев. Для достижения этой цифры вингеру хватило всего 224 поединков.

Интересно, что «Кристал Пэлас» - любимая «жертва» Садио Мане в чемпионате Англии. Его голевая серия в ворота этой команды в рамках АПЛ насчитывает уже 9 матчей подряд.

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Ливерпуль Кристал Пэлас Апл Садио Мане
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