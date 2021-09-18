Холанна в «Ливерпуле» не будет

На днях активно начала обсуждаться ситуация вокруг нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанна. Дело в том, что стала известна сумма отступных в контракте норвежца, а именно 75 миллионов евро, что гораздо меньше представленной ранее информации.

Как итог, ряд европейских клубов тут же начали выходить на контакт с представителями футболистами, чтобы уже зимой достигнуть с ним предварительной договоренности. Также сообщалось, что в борьбу за форварда вклинится «Ливерпуль», сэкономивший деньги во время прошлого летнего трансферного окна.

Впрочем, издание The Mirror, ссылаясь на близкие к клубу источники, опроверг эти слухи. Согласно их сведениям, приоритетной целью мерсисайдцев является изъявивший желание покинуть «Баварию» Роберт Левандовски, который в свое время работал вместе с Юргеном Клоппом в Германии.