Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 90 Комментарии
Премьер-лига

Клопп вновь пожаловался на календарь

18 Сентября 2021 • 20:02 Комментировать
Ливерпуль
3:0
Кристал Пэлас
окончен

Юрген Клопп прокомментировал успех своей команды со счётом 3:0 в матче пятого тура АПЛ против «Кристал Пэлас».

«Это одна из самых сложных побед 3:0 в нашей истории. Пришлось выложиться на сто процентов. Важно демонстрировать в каждом матче свою отменную физическую готовность. У нас возникли проблемы с забросами лондонцев за спины нашим защитникам.

Трудно проводить матч чемпионата в субботу после игры Лиги чемпионов в среду. Это та игра, когда нужно просто победить», - приводит слова Клоппа BBC.

Также менеджер мерсисайдцев похвалил новичка команды Ибраиму Конате, заявив, что у защитника огромный потенциал.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Кристал Пэлас Юрген Клопп Апл
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Вулверхэмптон 0:2 Брентфорд
окончен Ливерпуль 3:0 Кристал Пэлас
окончен Норвич 1:3 Уотфорд
окончен Бёрнли 0:1 Арсенал
окончен Манчестер Сити 0:0 Саутгемптон
Идет 38 минута Астон Вилла 0:0 Эвертон
19.09  16:00 Брайтон ... Лестер 2.85 3.3 2.6
19.09  16:00 Вест Хэм ... Манчестер Юнайтед 3.5 3.85 2.02
19.09  18:30 Тоттенхэм ... Челси 3.65 3.5 2.07
Все матчи
Новости
Сегодня, 18 Сентября
20:02 · Англия. Премьер-лига
Клопп вновь пожаловался на календарь
19:08 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» потерял очки, «Ливерпуль» и «Арсенал» отпраздновали победы
17:59 · Англия. Премьер-лига
Тюрам назвал Лукаку лучшим игроком мира 1
17:50 · Англия. Премьер-лига
Польша хочет заиграть Кэша за сборную
16:51 · Англия. Премьер-лига
Уорд-Праус в сотый раз подряд попал в стартовый состав на матч АПЛ
16:42 · Англия. Премьер-лига
«Вулверхэмптон» всухую проиграл «Брентфорду»
16:42 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» - «Саутгемптон» - 0:0 (завершён) 1
16:41 · Англия. Премьер-лига
«Бёрнли» - «Арсенал» - 0:1 (завершён)
16:40 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» - «Кристал Пэлас» - 3:0 (завершён)
16:10 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» нацелился на форварда «Барселоны»
14:57 · Англия. Премьер-лига
Клуб АПЛ нацелился на защитника «Барселоны»
14:44 · Англия. Премьер-лига
Рубен Диаш оценил шансы «Манчестер Сити» на победу в АПЛ
13:51 · Англия. Премьер-лига
Мойес хочет вывести «Вест Хэм» в Лигу чемпионов
13:20 · Англия. Премьер-лига
Артета: «Команда понимает, насколько сложным будет выезд к «Бёрнли»
12:36 · Англия. Премьер-лига
Кэрролл: «Дети до сих пор ждут моего перехода в «Барселону» или «Манчестер Сити» 2
Все новости
Рекомендуем