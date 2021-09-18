Клопп вновь пожаловался на календарь

Юрген Клопп прокомментировал успех своей команды со счётом 3:0 в матче пятого тура АПЛ против «Кристал Пэлас».

«Это одна из самых сложных побед 3:0 в нашей истории. Пришлось выложиться на сто процентов. Важно демонстрировать в каждом матче свою отменную физическую готовность. У нас возникли проблемы с забросами лондонцев за спины нашим защитникам.

Трудно проводить матч чемпионата в субботу после игры Лиги чемпионов в среду. Это та игра, когда нужно просто победить», - приводит слова Клоппа BBC.

Также менеджер мерсисайдцев похвалил новичка команды Ибраиму Конате, заявив, что у защитника огромный потенциал.