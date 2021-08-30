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Премьер-лига

«Ливерпуль» покинет спортивный директор, пригласивший в клуб ван Дейка, Салаха и Алиссона

30 Августа 2021 • 22:47 Комментировать
Ливерпуль
...
Кристал Пэлас
18.09 17:00

Спортивный директор «Ливерпуля» Майкл Эдвардс, который находится на этой должности уже более десяти лет, по окончании сезона, скорее всего, покинет клуб.

Подобная информация появилась в эфире ESPN. Отмечается, что Эдвардс изъявил желание попробовать свои силы в другой среде. Впрочем, его наследником станет долголетний ассистент Джулиан Уорд.

Стоит добавить, что при Эдвардсе «Ливерпулю» посчастливилось осуществить переходы Мохаммеда Салаха, Вирджила ван Дейка, Алиссона, Садио Мане, Роберто Фирмино и других ключевых игроков того победного состава образца 2019 года. Также директору в свое время удалось продать в «Барселону» Филиппе Коутиньо за более чем 100 миллионов евро.

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Ливерпуль
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