«Ливерпуль» определил форварда «Ниццы» своей следующей трансферной целью

Амин Гуйри, нападающий «Ниццы», будущим летом может отправиться на повышение в английскую Премьер-лигу.

Юрген Клопп дал указание селекционерам «Ливерпуля» собрать побольше информации об игроке молодёжной сборной Франции, сообщает Transfermarketweb. Амин Гуйри ранее выступал за академию «Лиона», но летом 2020 года перебрался в стан «орлят». В 45 поединках за команду Кристофа Галтье талантливый нападающий отличился уже 20 результативными ударами, в том числе 4 – в текущем сезоне.

В лице Гуйри «красные» видят потенциальную замену для Джердана Шакири, ушедшего летом в «Лион». На позицию швейцарца так и не был приобретён новый игрок атакующей группы.