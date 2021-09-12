Беллами ушёл из «Андерлехта» из-за депрессии

Бывший форвард «Ливерпуля» и сборной Уэльса Крейг Беллами оставил свою работу в «Андерлехте», где трудился помощником главного тренера Венсана Компани. 42-летний экс-футболист страдает от депрессии.

В мае прошлого года Беллами признался, что ему поставили диагноз «депрессия» и назначили трехлетний курс лечения.

- Во время моей карьеры депрессия лишь прогрессировала. Я приходил домой и мог не разговаривать по три дня, - сказал валлиец Sky Sports. - У меня была жена, малыши, а я буквально не мог разговаривать. Я запирался в комнате и затем сам ложился спать. Это был единственный способ бороться с депрессией.

В «Андерлехте» Беллами работал с 2019 года.