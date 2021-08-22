Жезус: «Я вновь обретаю уверенность»

Нападающий «Манчестер Сити» Габриэл Жезус рассказал, что возвращает уверенность в себе после прекрасного выступления в матче второго тура английского первенства с «Норвичем».

«Я вновь обретаю уверенность. Я хочу играть как можно больше. Где бы меня ни попросил играть тренер, я готов помогать команде с любой позиции», - приводит слова бразильца FourFourTwo.

Габриэл Жезус принял непосредственное участие в трёх взятиях ворот «Норвича» из пяти во вчерашнем поединке. «Горожане» разбили «канареек» всухую 5:0, добавив в свою копилку ещё три зачётных балла. У «Норвича» ситуация плачевная: 0 баллов и -8 в графе разницы забитых и пропущенных голов.