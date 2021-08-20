Гвардиола доволен нынешним составом «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола доволен нынешним составом команды. Об этом заявил на сегодняшней пресс-конференции.

«Могу сказать, что я более чем счастлив. Это та же команда, с которой мы выиграли Премьер-лигу в прошлом сезоне», - цитирует Гвардиолу Goal.

Напомним, что «горожане» пытаются подписать нападающего «Тоттенхэма» Гарри Кейна, однако руководство «шпор» не хочет расставаться с игроком. Сам англичанин тоже хочет перейти в команду Гвардиолы и надеется, что клубы сумеют договориться о трансфере.

Пока единственным приобретением «Манчестер Сити» в это трансферное окно является полузащитник Джек Грилиш, который перешёл из «Астон Виллы» за 100 миллионов фунтов (117,5 млн евро). Он стал самым дорогим британским игроком в истории.