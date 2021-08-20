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Англия. Премьер-лига

Гвардиола доволен нынешним составом «Манчестер Сити»

20 Августа 2021 • 19:50 Комментировать
Манчестер Сити
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола доволен нынешним составом команды. Об этом заявил на сегодняшней пресс-конференции.

«Могу сказать, что я более чем счастлив. Это та же команда, с которой мы выиграли Премьер-лигу в прошлом сезоне», - цитирует Гвардиолу Goal.

Напомним, что «горожане» пытаются подписать нападающего «Тоттенхэма» Гарри Кейна, однако руководство «шпор» не хочет расставаться с игроком. Сам англичанин тоже хочет перейти в команду Гвардиолы и надеется, что клубы сумеют договориться о трансфере.

Пока единственным приобретением «Манчестер Сити» в это трансферное окно является полузащитник Джек Грилиш, который перешёл из «Астон Виллы» за 100 миллионов фунтов (117,5 млн евро). Он стал самым дорогим британским игроком в истории.

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Манчестер Сити Хосеп Гвардиола
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