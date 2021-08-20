​Де Брёйне рискует не сыграть с «Норвичем»

Полузащитник Кевине де Брёйне рискует не сыграть за «Манчестер Сити» в субботнем матче второго тура Премьер-лиги против «Норвича». Об этом в ходе пресс-конференции рассказал главный тренер команды Хосеп Гвардиола.

«Де Брёйне сегодня не мог тренироваться. Нам немного тревожно, посмотрим на его состояние завтра. У Кевина всё ещё имеется проблема с лодыжкой. Завтра посмотрим, как он будет себя чувствовать», - рассказал Гвардиола журналистам.

Добавим, что «Манчестер Сити» начал чемпионат с поражения от «Тоттенхэма» с результатом 0:1. Кевин де Брёйне в той игре вышел на замену и провёл на поле 11 минут.