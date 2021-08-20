Фарке: «Матч с «Манчестер Сити» - не решающий»

Наставник «Норвича», этим летом возобновившего выступления в элитном дивизионе английского футбола, ответил на вопросы журналистов в преддверии противостояния своей команды «Манчестер Сити».

«Мы должны быть готовы к дуэли с «Манчестер Сити». Противостоять Пепу Гвардиоле всегда круто, а ещё лучше – брать в матчах с его коллективом очки. Тем не менее, будем честны, матч с ними – не решающий», - сказал специалист на предматчевой пресс-конференции.

«Норвич» попытается сдержать натиск «горожан» со завтра, 21 августа, в 17:00 по времени Москвы. «Канарейки» уже сыграли один поединок против гранда «Ливерпуля», где проиграли 0:3.