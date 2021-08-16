Стерлинг: «Перед нами ещё долгий путь»

Нападающий «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг высказался по поводу матча с «Тоттенхэмом» (0:1). Напомним, что победу «шпорам» принёс точный удар Хынмин Сона.

«Мы неплохо начали и контролировали игру, но также много позволяли сопернику. Нам стоило лучше сыграть в обороне и сдерживать их контратаки. Это всего первая игра и перед нами ещё долгий путь; У нас было несколько хороших моментов, которые мы не сумели реализовать. В составе «Тоттенхэма» много сильных игроков, которые могут наказать за это, что они и сделали», - цитирует англичанина Daily Mail.

Во втором туре АПЛ «Манчестер Сити» сыграет дома с «Норвичем». Игра состоится в субботу, 21 августа, в 17:00 по московскому времени.