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Англия. Премьер-лига

Стерлинг: «Перед нами ещё долгий путь»

16 Августа 2021 • 10:16 Комментировать
Манчестер Сити
...
Норвич
1.10 9.60 24.00
21.08 17:00
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Нападающий «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг высказался по поводу матча с «Тоттенхэмом» (0:1). Напомним, что победу «шпорам» принёс точный удар Хынмин Сона.

«Мы неплохо начали и контролировали игру, но также много позволяли сопернику. Нам стоило лучше сыграть в обороне и сдерживать их контратаки. Это всего первая игра и перед нами ещё долгий путь; У нас было несколько хороших моментов, которые мы не сумели реализовать. В составе «Тоттенхэма» много сильных игроков, которые могут наказать за это, что они и сделали», - цитирует англичанина Daily Mail.

Во втором туре АПЛ «Манчестер Сити» сыграет дома с «Норвичем». Игра состоится в субботу, 21 августа, в 17:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Рахим Стерлинг
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