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Англия. Премьер-лига

Гюндоган не сыграет с «Норвичем» из-за травмы

17 Августа 2021 • 16:27 Комментировать
Манчестер Сити
...
Норвич
1.10 9.60 24.00
21.08 17:00
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В стартовом туре английской Премьер-лиги полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган не смог продолжить матч против «Тоттенхэма», получив ушиб в одном из эпизодов в самой концовке встречи.

Вчера немец был отправлен на обследование, а уже сегодня стало известно, что футболист пропустит как минимум ближайший поединок с «Норвичем». Гюндоган повредил плечо, но сама травма, как сообщает BBC, не является столь серьезной. Впрочем, доктора решили поберечь игрока.

Напомним, что «горожане» неудачно начали новый сезон, минимально проиграв «Лестеру» в матче за Суперкубок Англии, а потом с таким же счетом уступив «Тоттенхэму» в рамках АПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Апл Илкай Гюндоган
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