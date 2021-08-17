Гюндоган не сыграет с «Норвичем» из-за травмы

В стартовом туре английской Премьер-лиги полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган не смог продолжить матч против «Тоттенхэма», получив ушиб в одном из эпизодов в самой концовке встречи.

Вчера немец был отправлен на обследование, а уже сегодня стало известно, что футболист пропустит как минимум ближайший поединок с «Норвичем». Гюндоган повредил плечо, но сама травма, как сообщает BBC, не является столь серьезной. Впрочем, доктора решили поберечь игрока.

Напомним, что «горожане» неудачно начали новый сезон, минимально проиграв «Лестеру» в матче за Суперкубок Англии, а потом с таким же счетом уступив «Тоттенхэму» в рамках АПЛ.