На днях Роберт Левандовски шокировал всех болельщиков «Баварии», объявив о желании покинуть команду ради нового испытания в карьере. Поляка тут же начали приписывать к ряду европейских клубов, одним из которых стал «Манчестер Сити», провалившийся в попытке приобрести этим летом Гарри Кейна.

На предматчевой пресс-конференции накануне встречи с «Норвичем» главному тренеру «горожан» Пепу Гвардиоле задали вопрос касательно трансфера Левандовски, на что тот бурно отреагировал. Сначала наставник отказался комментировать ситуацию, а при попытке журналиста задать тот же вопрос, испанский специалист просто начал описывать ситуацию внутри собственного коллектива.

Отметим, что Левандовски уже работал под руководством Гвардиолы в «Баварии», но тогда выиграть Лигу чемпионов этой связке так и не удалось.

"Next question..."



Pep Guardiola responds to speculation linking Man City to Robert Lewandowski... pic.twitter.com/X7Pa72KKgP