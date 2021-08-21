Де Брёйне снова может пропустить длительный отрезок сезона

Полузащитника «Манчестер Сити» Кевина Де Брёйне продолжают беспокоить травмы. В финале Лиги чемпионов бельгиец получил сильный ушиб головы, а на чемпионате Европы играл на уколах из-за травмы лодыжки.

Восстановившись, игрок провел 12 минут в стартовом туре английской Премьер-лиги, выйдя на замену против «Тоттенхэма». После игры футболист снова почувствовал дискомфорт, из-за чего отсутствовал на предматчевой тренировке накануне встречи с «Норвичем».

Как сообщает британское издание The Guardian, в клубе обеспокоены физическим состоянием бельгийца. Врачи намерены предоставить Де Брёйне дополнительное время для отдыха и реабилитации, чтобы не рисковать его здоровьем.

Полагается, что полузащитник может выбить из основной группы на пару недель.