Бернарду Силва не желает продолжать карьеру в Англии

Португальский полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва желает переехать в другую страну. Игрок уже уведомил клуб о своём намерении. Об этом сообщает The Times.

По данным источника, футболист намерен продолжить выступления вне Англии, чтобы быть ближе к своей семье. Силва желает переехать в Испанию, там даже есть претенденты на игрока. В его услугах заинтересованы мадридский «Атлетико» и каталонская «Барселона».

Бернарду Силва выступает за «Манчестер Сити» с 2017 года. В футболке «горожан» он провел 131 матч, в котором забил 21 мяч. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2025 года.