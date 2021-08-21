​Гвардиола: Грилиш может повторить путь Стерлинга

«Манчестер Сити» во втором туре Премьер-лиги разнёс дома «Норвич» со счётом 5:0. Джек Грилиш отметился дебютным голом за «горожан», хотя гол этот получился не самым ярким – мяч, по сути, просто отскочил от Грилиша в сетку ворот соперника. После игры на пресс-конференции рулевой «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос, может ли Грилиш иметь такое же влияние на игру команды, как Рахим Стерлинг.

«Если у Грилиша появится менталитет бомбардира, как у Рахима, то да. Когда Рахим приехал сюда четыре или пять лет назад, он не думал о голах, но всё сразу изменилось. Сегодня он забил, потому что оказался на позиции девятки. Он там машина. С первого своего сезона здесь он передумал и решил, что будет забивать, забивать и забивать.

Я не знаю, если ли у Джека менталитет вроде «я собираюсь забивать голы и выигрывать матчи». Я должен открыть в нём это. Конечно, у него есть качества для этого», - сказал Гвардиола.