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Англия. Премьер-лига

​Гвардиола: Грилиш может повторить путь Стерлинга

21 Августа 2021 • 20:49 Комментировать
Манчестер Сити
5:0
Норвич
окончен
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«Манчестер Сити» во втором туре Премьер-лиги разнёс дома «Норвич» со счётом 5:0. Джек Грилиш отметился дебютным голом за «горожан», хотя гол этот получился не самым ярким – мяч, по сути, просто отскочил от Грилиша в сетку ворот соперника. После игры на пресс-конференции рулевой «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос, может ли Грилиш иметь такое же влияние на игру команды, как Рахим Стерлинг.

«Если у Грилиша появится менталитет бомбардира, как у Рахима, то да. Когда Рахим приехал сюда четыре или пять лет назад, он не думал о голах, но всё сразу изменилось. Сегодня он забил, потому что оказался на позиции девятки. Он там машина. С первого своего сезона здесь он передумал и решил, что будет забивать, забивать и забивать.

 Я не знаю, если ли у Джека менталитет вроде «я собираюсь забивать голы и выигрывать матчи». Я должен открыть в нём это. Конечно, у него есть качества для этого», - сказал Гвардиола.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Рахим Стерлинг Джек Грилиш
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окончен Манчестер Сити 5:0 Норвич 1.1 9.6 24
окончен Лидс 2:2 Эвертон
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окончен Брайтон 2:0 Уотфорд 1.75 3.3 5.6
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