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Англия. Премьер-лига

​Фабиньо не сыграет с «Бёрнли» из-за смерти отца

20 Августа 2021 • 14:52 Комментировать
Ливерпуль
...
Бёрнли
1.18 7.00 16.50
Через 20 ч. 11 мин.
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В семье бразильского хавбека «Ливерпуля» Фабиньо случилось горе - из жизни ушёл отец футболиста. «Ливерпуль» выразил Фабиньо свои соболезнования. На пятничной пресс-конференции футболиста поддержал главный тренер команды Юрген Клопп.

Британские СМИ сообщают, что Фабиньо с высокой долей вероятности пропустит субботний матч Премьер-лиги Англии против «Бёрнли».

Напомним, что «Ливерпуль» и «Бёрнли» будут открывать программу второго игрового дня английского чемпионата. Стартовый свисток на стадионе «Энфилд Роуд» прозвучит 21 августа в 14:30 по московскому времени.

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Ливерпуль Энрике Фабиньо Фабиньо
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21.08  14:30 Ливерпуль ... Бёрнли 1.18 7 16.5
21.08  17:00 Астон Вилла ... Ньюкасл 1.75 4 4.3
21.08  17:00 Манчестер Сити ... Норвич 1.1 9.6 24
21.08  17:00 Лидс ... Эвертон
21.08  17:00 Кристал Пэлас ... Брентфорд 2.6 3.2 2.8
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