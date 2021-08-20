​Фабиньо не сыграет с «Бёрнли» из-за смерти отца

В семье бразильского хавбека «Ливерпуля» Фабиньо случилось горе - из жизни ушёл отец футболиста. «Ливерпуль» выразил Фабиньо свои соболезнования. На пятничной пресс-конференции футболиста поддержал главный тренер команды Юрген Клопп.

Британские СМИ сообщают, что Фабиньо с высокой долей вероятности пропустит субботний матч Премьер-лиги Англии против «Бёрнли».

Напомним, что «Ливерпуль» и «Бёрнли» будут открывать программу второго игрового дня английского чемпионата. Стартовый свисток на стадионе «Энфилд Роуд» прозвучит 21 августа в 14:30 по московскому времени.