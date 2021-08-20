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Англия. Премьер-лига

Клопп запретил фанатскому движению «Ливерпуля» использовать гомофобные кричалки

20 Августа 2021 • 08:23 Комментировать
Ливерпуль
...
Бёрнли
1.18 7.00 16.50
21.08 14:30
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На днях наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп встречался с лидером ультрас клуба Полом Эменном. Немецкий специалист выразил свое недовольство поведением фанатского движения во время стартового матча АПЛ против «Норвича».

По ходу поединка болельщики позволяли себе выкрикивать в адрес полузащитника соперника Билли Гилмора оскорбления на гомофобной почве. Клопп сообщил, что он не поддерживает подобные выражения, а также попросил фанатов прекратить оскорблять любого из игроков, находящегося на футбольном поле. «Если такие песни отражают ваше мнение и вы не осознаете, о чем пели, то вы идиот», - цитирует слова главного тренера официальный сайт клуба.

Более того, наставник поделился, что будет рад, если болельщики прислушаются к его мнению в предстоящих матчах «Ливерпуля».

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Ливерпуль Юрген Клопп Апл
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