Клопп запретил фанатскому движению «Ливерпуля» использовать гомофобные кричалки

На днях наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп встречался с лидером ультрас клуба Полом Эменном. Немецкий специалист выразил свое недовольство поведением фанатского движения во время стартового матча АПЛ против «Норвича».

По ходу поединка болельщики позволяли себе выкрикивать в адрес полузащитника соперника Билли Гилмора оскорбления на гомофобной почве. Клопп сообщил, что он не поддерживает подобные выражения, а также попросил фанатов прекратить оскорблять любого из игроков, находящегося на футбольном поле. «Если такие песни отражают ваше мнение и вы не осознаете, о чем пели, то вы идиот», - цитирует слова главного тренера официальный сайт клуба.

Более того, наставник поделился, что будет рад, если болельщики прислушаются к его мнению в предстоящих матчах «Ливерпуля».