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Англия. Премьер-лига

Сарр попросил «Уотфорд» отпустить его в другой клуб

18 Августа 2021 • 18:49 Комментировать
Ливерпуль
...
Бёрнли
1.18 7.00 16.50
21.08 14:30
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Нападающий «Уотфорда» Исмаила Сарр хочет перейти в другую команду, передаёт 90min. По сообщениям источника, игрок намерен перейти в «Ливерпуль», который проявляет интерес к нему.

Сообщается, что «красные» готовы предложить за игрока 45 миллионов евро. Сам футболист уже попросил руководство «Уотфорда» принять это предложение. Его контракт с клубом действует до 2024 года.

Напомним, что Сарр перешёл в «Уотфорд» из «Ренна» в 2019 году за 30 миллионов евро. В этом сезоне на его счету один матч в АПЛ, в котором он забил один гол.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» хочет подписать Килиана Мбаппе, у которого через год заканчивается контракт с «ПСЖ».

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Ливерпуль Уотфорд Исмаила Сарр Трансферы футбола - лето 2021
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