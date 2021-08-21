«Бёрнли» не устоял под давлением «Ливерпуля»

«Ливерпуль» продолжает стартовую серию сухих побед в новом сезоне. Во втором туре АПЛ «красные» разобрались с «Бёрнли» (2:0).
На 18-й минуте Костас Цимикас после мини-футбольного приема мяча с левого фланга вложил его на голову Диого Жоты. Вскоре Мохамед Салах с правого края штрафной в касание переправил мяч в дальнюю часть ворот, но ВАР зафиксировал офсайд. И все же «Энфилд» снова отпраздновал гол. На 69-й минуте «Ливерпуль» провел атаку «веером», и Садио Мане расстрелял ворота.
Протокол игры
|(1:0) Жота Диогу 18'
|(2:0) Мане Садио 69'
Алиссон Бекер • Александер-Арнольд Трент • Матип Жоэль • Ван Дейк Виргил • Цимикас Костас • Эллиотт Харви • Хендерсон Джордан • Кейта Наби 81' ( Алькантара Тьяго ( 81') • Салах Мохамед • Жота Диогу 81' ( Фирмино Роберто ( 81') • Мане Садио
Запасные: Гомес Джо • Робертсон Эндрю • Келлехер Каомхин • Минамино Такуми • Джонс Кёртис • Адриан Сан-Мигель • Конате Ибраима
Поуп Ник • Лоутон Мэттью • Тарковски Джеймс • Ми Бен • Тэйлор Чарли • Гудмундссон Йоханн 80' ( Питерс Эрик ( 80') • Корк Джек • Браунхилл Джош • Макнил Дуайт • Барнс Эшли • Вуд Крис 75' ( Родригес Джей ( 75')
Запасные: Томас Бобби • Норрис Уилл • Ричардсон Льюис • Коллинз Натан • Хенесси Уэйн • Бардсли Филипп
21 августа. Стадион "Энфилд".