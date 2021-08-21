«Бёрнли» не устоял под давлением «Ливерпуля»

«Ливерпуль» продолжает стартовую серию сухих побед в новом сезоне. Во втором туре АПЛ «красные» разобрались с «Бёрнли» (2:0).

На 18-й минуте Костас Цимикас после мини-футбольного приема мяча с левого фланга вложил его на голову Диого Жоты. Вскоре Мохамед Салах с правого края штрафной в касание переправил мяч в дальнюю часть ворот, но ВАР зафиксировал офсайд. И все же «Энфилд» снова отпраздновал гол. На 69-й минуте «Ливерпуль» провел атаку «веером», и Садио Мане расстрелял ворота.