Гранд АПЛ хочет бесплатно подписать Мбаппе

Звездный французский нападающий Килиан Мбаппе, который отказывается от нового трудового договора с «ПСЖ», имеет вариант продолжения карьеры в топ-клубе английской Премьер-лиги. Об этом рапортует портал Goal.

Журналисты отмечают, что побороться за 22-летнего исполнителя намерен «Ливерпуль». Мерсисайдцы хотят подписать Килиана по окончании текущего сезона, когда игрок станет свободным агентом.

При этом сам Мбаппе давно мечтает о переходе в мадридский «Реал». Ранее сообщалось, что «сливочные» могут подписать француза до конца августа.

Килиан играет за парижский коллектив с 2017 года.