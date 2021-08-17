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Англия. Премьер-лига

Саншеш может не перейти в «Ливерпуль»

17 Августа 2021 • 20:52 Комментировать
Ливерпуль
...
Бёрнли
1.18 7.00 16.50
21.08 14:30
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«Ливерпуль» может не успеть подписать полузащитника «Лилля» Ренату Саншеша, пишет L'Equipe.

Приобретение португальца рискует не состояться из-за травмы колена, которую 23-летний футболист получил несколько дней назад. Известно, что повреждение оказалось довольно серьезным — в понедельник хавбек перенес операцию на мениске. На восстановление уйдет около шести недель. Таким образом, трансфер в «Ливерпуль» вряд ли возможен, поскольку у Саншеша никак не получится пройти медицинский осмотр в новом клубе до закрытия трансферного окна.

В этом сезоне португалец сыграл пока только в одном матче. Его контракт с «Лиллем» истекает в 2023 году.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Лилль Ренату Саншеш
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