«Ливерпуль» может сделать Салаха самым высокооплачиваемым игроком в истории клуба

«Ливерпуль» продолжает переговоры с нападающим Мохамедом Салахом по поводу нового контракта, передаёт The Athletic. Сообщается, что «красные» готовы сделать египтянина самым высокооплачиваемым игроком в истории клуба.

Руководство «Ливерпуля» считает, что продление контракта с Салахом является приоритетной задачей для клуба. «Красные» хотят подписать новое соглашение с игроком до 2025 года. По данным источника, футболисту также значительно поднимут оклад, который сейчас составляет 200 тысяч фунтов в неделю (около 235 тысяч евро).

Напомним, что Салах стал игроком «Ливерпуля» в 2017 году, перейдя из «Ромы» за 42 миллиона евро. В нынешнем сезоне он сыграл один матч в АПЛ, в котором забил один гол и отдал две результативные передачи.