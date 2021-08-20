Дивок Ориги до конца месяца должен определиться со своим будущем. На 26-летнего нападающего претендуют сразу три клуба английской Премьер-лиги.

По информации британского издания The Daily Telegraph, в полноценном трансфере бельгийца заинтересованы «Кристал Пэлас», «Вулверхэмптон» и «Вест Хэм». Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп не желает расставаться с Ориги, видя в нем необходимо для команды игрока ротации, но сам футболист намерен получать больше игровой практики.

Впрочем, статистика форварда опровергает его важность для «Ливерпуля» - в минувшем сезоне АПЛ Ориги лишь девять раз появлялся на поле, не сумев отметиться в них голевыми действиями. За бельгийца мерсисайдцы хотят заполучить минимум 17 миллионов евро.