Клопп высказался о своём будущем

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о будущем в своей тренерской карьере. На вопрос журналиста Bild о том, что ждёт тренера после работы в «Ливерпуле», он ответил:

«Нет смысла говорить что-то насчёт этого, потому что впереди ещё так много времени. Как я могу знать, что ждёт меня через три года. Некоторые не знают даже, что будет через три недели».

«Ливерпуль» Юргена Клоппа является одним из лидеров английской Премьер-лиги после двух туров первенства. Команда набрала шесть из шести возможных зачётных баллов, обыграв, однако, не самых сильных «Норвич» и «Бёрнли» с общим счётом 5:0.