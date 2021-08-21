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Англия. Премьер-лига

Мане поднялся на четвёртое место в рейтинге африканских бомбардиров АПЛ

21 Августа 2021 • 16:46 Комментировать
Ливерпуль
2:0
Бёрнли
окончен
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В рамках второго тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» на «Энфилде» встречался с «Бёрнли». Подопечные Юргена Клоппа на классе переиграли гостей со счетом 2:0.

Один из мячей в составе мерсисайдской команды забил сенегалец Садио Мане. Благодаря этому 29-летний вингер поднялся в рейтинге африканских бомбардиров АПЛ на четвертое место, обогнав Айегбени Якубу (95). Теперь в активе Мане 96 голов в английском чемпионате.

На третьем месте в рейтинге находится Эммануэль Адебайор (97), а вторым идет Мохамед Салах (98). Рекордсменом является экс-нападающий «Челси» Дидье Дрогба, наколотивший 104 гола.

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Садио Мане
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окончен Ливерпуль 2:0 Бёрнли 1.2 7 15
Идет 95 минута Астон Вилла 2:0 Ньюкасл 1.8 3.95 4.15
окончен Манчестер Сити 5:0 Норвич 1.1 9.6 24
Идет 95 минута Лидс 2:2 Эвертон
окончен Кристал Пэлас 0:0 Брентфорд 2.6 3.2 2.8
21.08  19:30 Брайтон ... Уотфорд 1.75 3.3 5.6
22.08  16:00 Саутгемптон ... Манчестер Юнайтед 4.8 4.4 1.63
22.08  16:00 Вулверхэмптон ... Тоттенхэм 3.25 3.15 2.4
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