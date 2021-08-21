Мане поднялся на четвёртое место в рейтинге африканских бомбардиров АПЛ

В рамках второго тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» на «Энфилде» встречался с «Бёрнли». Подопечные Юргена Клоппа на классе переиграли гостей со счетом 2:0.

Один из мячей в составе мерсисайдской команды забил сенегалец Садио Мане. Благодаря этому 29-летний вингер поднялся в рейтинге африканских бомбардиров АПЛ на четвертое место, обогнав Айегбени Якубу (95). Теперь в активе Мане 96 голов в английском чемпионате.

На третьем месте в рейтинге находится Эммануэль Адебайор (97), а вторым идет Мохамед Салах (98). Рекордсменом является экс-нападающий «Челси» Дидье Дрогба, наколотивший 104 гола.