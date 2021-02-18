Гвардиола – о Бернарду Силве: «Его мама и папа должны гордиться им»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола лестно высказался о полузащитнике Бернарду Силве после матча с «Эвертоном» (3:1).

«Силва – великолепный игрок. Всё что делает Бернарду, он делает на высочайшем уровне. Когда мы в последний раз выигрывали английскую Премьер-лигу, то его было просто не остановить, сейчас он вернулся. Бернарду – прекрасный человек, любому тренеру нравится, когда у него в составе такие игроки. Его мама и папа должны гордиться им», - цитирует Гвардиолу BT Sport.

26-летний португальский полузащитник сыграл двадцать восемь матчей за «Манчестер Сити» во всех турнирах нынешнего сезона, забил четыре гола и отдал четыре голевые передачи.