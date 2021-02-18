Анчелотти: «Эвертон» и «Манчестер Сити» - команды разного уровня»

Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти дал интервью после перенесенного матча 16-го тура чемпионата Англии с «Манчестер Сити». Встреча завершилась поражением «ирисок» со счетом 1:3.

«Нам было очень тяжело добиться положительного результата. «Эвертон» и «Манчестер Сити» - команды разного уровня. В настоящий момент «горожанам» нет равных в Англии.

У «Эвертона» собраны отличные футболисты в команде, но противостоять нынешнему «Манчестер Сити» крайне сложно», - приводит слова итальянского тренера BBC.

В данный момент «ириски», набрав 37 очков, занимают седьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги.