Анчелотти: «Эвертон» и «Манчестер Сити» - команды разного уровня»

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18 Февраля 2021, 12:58,
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Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти дал интервью после перенесенного матча 16-го тура чемпионата Англии с «Манчестер Сити». Встреча завершилась поражением «ирисок» со счетом 1:3.
«Нам было очень тяжело добиться положительного результата. «Эвертон» и «Манчестер Сити» - команды разного уровня. В настоящий момент «горожанам» нет равных в Англии.
У «Эвертона» собраны отличные футболисты в команде, но противостоять нынешнему «Манчестер Сити» крайне сложно», - приводит слова итальянского тренера BBC.
В данный момент «ириски», набрав 37 очков, занимают седьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Манчестер Сити, Эвертон, Карло Анчелотти
а с фулхемом что мешало ?? брезгливость что ли ?? не хотели топить середняка ?? уровень команды и определяется умением тренера найти ходы , а не наличием громких имен в команде