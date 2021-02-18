Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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Анчелотти впервые за 15 лет проиграл три домашних матча подряд

18 Февраля 2021, 10:42,

В перенесенном матче 16-го тура английской Премьер-лиги «Эвертон» на «Гудисон Парк» принимал «Манчестер Сити». Встреча завершилась поражением мерсисайдцев со счетом 1:3.

Примечательно, что «ириски» потерпели третье подряд поражение в чемпионате Англии впервые с марта 2016-го года. Для наставника команды Карло Анчелотти это первая подобная серия с 2006-го года, когда он тренировал «Милан».

В настоящий момент «Эвертон», набрав 37 баллов, занимает седьмое место в турнирной таблице. Следующий матч в Премьер-лиге команда Анчелотти проведет на выезде против «Ливерпуля» 20-го февраля.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Эвертон, Карло Анчелотти
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