Анчелотти впервые за 15 лет проиграл три домашних матча подряд

В перенесенном матче 16-го тура английской Премьер-лиги «Эвертон» на «Гудисон Парк» принимал «Манчестер Сити». Встреча завершилась поражением мерсисайдцев со счетом 1:3.

Примечательно, что «ириски» потерпели третье подряд поражение в чемпионате Англии впервые с марта 2016-го года. Для наставника команды Карло Анчелотти это первая подобная серия с 2006-го года, когда он тренировал «Милан».

В настоящий момент «Эвертон», набрав 37 баллов, занимает седьмое место в турнирной таблице. Следующий матч в Премьер-лиге команда Анчелотти проведет на выезде против «Ливерпуля» 20-го февраля.