Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола опасается вспышки коронавируса после игр сборных.

«Единственный способ защититься от этого вируса – оставаться дома, не перемещаться, дистанцироваться от общества, не контактировать ни с кем и не путешествовать.

Скоро футболисты отправятся в сборные, и после этого будет сложно держать ситуацию под контролем. Увы, я думаю, что количество заражений будет расти. Я бы хотел предположить, что этого не случится, но опыт говорит об обратном. Думаю, Премьер-лига и остальные лиги должны быть обеспокоены этим», - рассказал Гвардиола на пресс-конференции.