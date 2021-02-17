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​Гвардиола опасается вспышки коронавируса после игр сборных

17 Февраля 2021, 15:44,

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола опасается вспышки коронавируса после игр сборных.

«Единственный способ защититься от этого вируса – оставаться дома, не перемещаться, дистанцироваться от общества, не контактировать ни с кем и не путешествовать.

Скоро футболисты отправятся в сборные, и после этого будет сложно держать ситуацию под контролем. Увы, я думаю, что количество заражений будет расти. Я бы хотел предположить, что этого не случится, но опыт говорит об обратном. Думаю, Премьер-лига и остальные лиги должны быть обеспокоены этим», - рассказал Гвардиола на пресс-конференции.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Манчестер Сити, Хосеп Гвардиола
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