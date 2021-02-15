Калверт-Льюин рискует не сыграть с «Манчестер Сити»

Наставник «Эвертона» Карло Анчелотти высказался о травме ведущего форварда команды Доминика Калверта-Льюина в преддверии перенесенной встречи 16-го тура чемпионата Англии против «Манчестер Сити».

"Сыграет ли Доминик в матче с «горожанами»? Скорее всего, он успеет вернуться в строй к тому моменту, однако нам нужно посмотреть, как будет проходить его восстановление в ближайшие дни», - цитирует итальянского тренера BBC.

Калверт-Льюин травмировался по ходу недавнего матча Кубка Англии против лондонского «Тоттенхэма» (5:4).

Поединок между «Эвертоном» и «Манчестер Сити» пройдет в среду, 17-го февраля, в Ливерпуле. Стартовый свисток прозвучит в 23:15 по московскому времени.