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Калверт-Льюин рискует не сыграть с «Манчестер Сити»

15 Февраля 2021, 10:39,

Наставник «Эвертона» Карло Анчелотти высказался о травме ведущего форварда команды Доминика Калверта-Льюина в преддверии перенесенной встречи 16-го тура чемпионата Англии против «Манчестер Сити».

"Сыграет ли Доминик в матче с «горожанами»? Скорее всего, он успеет вернуться в строй к тому моменту, однако нам нужно посмотреть, как будет проходить его восстановление в ближайшие дни», - цитирует итальянского тренера BBC.

Калверт-Льюин травмировался по ходу недавнего матча Кубка Англии против лондонского «Тоттенхэма» (5:4).

Поединок между «Эвертоном» и «Манчестер Сити» пройдет в среду, 17-го февраля, в Ливерпуле. Стартовый свисток прозвучит в 23:15 по московскому времени.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Карло Анчелотти, Доминик Калверт-Льюин
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