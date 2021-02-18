«Эвертон» не помешал «Манчестер Сити» победить в 17-й раз подряд

В четверг «Манчестер Сити» проводил перенесённый гостевой матч с «Эвертоном» и по всем статьям переиграл противника, добыв победу со счётом 3:1. Это уже 17-я виктория «горожан» кряду.

Лидеры сезона активно начали матч и череду опасных моментов превратили в гол после мощного удара с рикошетом от Фила Фодена. Ливерпульцы быстро отыгрались, Лука Динь попал в штангу, и мяч от ноги Ришарлисона все же оказался в сетке. Лишь в середине второго тайма «Манчестер Сити» снова изменил результат на табло, это Рияд Марез здорово пробил в угол ворот с дальнего расстояния, а точку поставил Бернарду Силва.

После победы со счетом 3:1 команда Хосепа Гвардиолы увеличила отрыв от второго места до 10 очков.