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«Эвертон» не помешал «Манчестер Сити» победить в 17-й раз подряд

18 Февраля 2021, 01:07,

В четверг «Манчестер Сити» проводил перенесённый гостевой матч с «Эвертоном» и по всем статьям переиграл противника, добыв победу со счётом 3:1. Это уже 17-я виктория «горожан» кряду.

Лидеры сезона активно начали матч и череду опасных моментов превратили в гол после мощного удара с рикошетом от Фила Фодена. Ливерпульцы быстро отыгрались, Лука Динь попал в штангу, и мяч от ноги Ришарлисона все же оказался в сетке. Лишь в середине второго тайма «Манчестер Сити» снова изменил результат на табло, это Рияд Марез здорово пробил в угол ворот с дальнего расстояния, а точку поставил Бернарду Силва.

После победы со счетом 3:1 команда Хосепа Гвардиолы увеличила  отрыв от второго места до 10 очков.

Протокол игры  
Эвертон 1:3 Манчестер Сити
    32' Фоден Фил (0:1)
(1:1) Ришарлисон 37'    
    63' Марез Рияд (1:2)
    77' Силва Бернарду (1:3)
Пикфорд Джордан Холгейт Мэйсон Мина Йерри   18' (Коулмэн Шеймус (   18') Кин Майкл Годфри Бен Айуоби Алекс   69' (Родригес Хамес (   69') Дукуре Абдулай   28' Дэйвис Том   69' (Кинг Джошуа (   69') Динь Люка Сигурдссон Гильфи Ришарлисон   45'
Запасные: Гомеш Андре Оньянго Тайлер Ольсен Робин Бернард Дуарте Делф Фабиан Нкунку Нильс
Эдерсон Мораес Уокер Кайл Диаш Рубен Лапорт Эмерик Канселу Жоау Силва Бернарду Родри Эрнандес Фоден Фил Марез Рияд Жезус Габриэль Стерлинг Рахим   67'   80' (Де Брёйне Кевин (   80')
Запасные: Агуэро Серхио Гарсия Эрик МендиБенжамен Стеффен Закари Фернандиньо Фернандо Торрес Ферран Зинченко Александр Стоунс Джон
17 февраля. Стадион "Гудисон Парк" (Ливерпуль).

 
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Манчестер Сити, Эвертон
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Комментарии (2)
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0
Манчестерский Иппатий
18 Февраля 2021, 02:04

Что за таблетки жрут игроки "голубятни"? Пора бы их проверить на допинг.

0
ARTUR
18 Февраля 2021, 01:29

футбол Анчи устарел , я это говорил уже давно , временный успех Эвертона меня не ввел в заблуждение , матч с Фулхемом был показательным , ну а сегодня сити спокойно зачесал их отправив на их должное место , думаю что к концу весны ничего не изменится в апл в таблице , сити набрал просто чемпионский ход

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