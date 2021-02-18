«Эвертон» не помешал «Манчестер Сити» победить в 17-й раз подряд

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18 Февраля 2021, 01:07,
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В четверг «Манчестер Сити» проводил перенесённый гостевой матч с «Эвертоном» и по всем статьям переиграл противника, добыв победу со счётом 3:1. Это уже 17-я виктория «горожан» кряду.
Лидеры сезона активно начали матч и череду опасных моментов превратили в гол после мощного удара с рикошетом от Фила Фодена. Ливерпульцы быстро отыгрались, Лука Динь попал в штангу, и мяч от ноги Ришарлисона все же оказался в сетке. Лишь в середине второго тайма «Манчестер Сити» снова изменил результат на табло, это Рияд Марез здорово пробил в угол ворот с дальнего расстояния, а точку поставил Бернарду Силва.
После победы со счетом 3:1 команда Хосепа Гвардиолы увеличила отрыв от второго места до 10 очков.
Протокол игры
|32' Фоден Фил (0:1)
|(1:1) Ришарлисон 37'
|63' Марез Рияд (1:2)
|77' Силва Бернарду (1:3)
Пикфорд Джордан • Холгейт Мэйсон • Мина Йерри 18' ( Коулмэн Шеймус ( 18') • Кин Майкл • Годфри Бен • Айуоби Алекс 69' ( Родригес Хамес ( 69') • Дукуре Абдулай • 28'Дэйвис Том 69' ( Кинг Джошуа ( 69') • Динь Люка • Сигурдссон Гильфи • Ришарлисон 45'
Запасные: Гомеш Андре • Оньянго Тайлер • Ольсен Робин • Бернард Дуарте • Делф Фабиан • Нкунку Нильс
Эдерсон Мораес • Уокер Кайл • Диаш Рубен • Лапорт Эмерик • Канселу Жоау • Силва Бернарду • Родри Эрнандес • Фоден Фил • Марез Рияд • Жезус Габриэль • Стерлинг Рахим 67' 80' ( Де Брёйне Кевин ( 80')
Запасные: Агуэро Серхио • Гарсия Эрик • МендиБенжамен • Стеффен Закари • Фернандиньо Фернандо • Торрес Ферран • Зинченко Александр • Стоунс Джон
17 февраля. Стадион "Гудисон Парк" (Ливерпуль).
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Манчестер Сити, Эвертон
Что за таблетки жрут игроки "голубятни"? Пора бы их проверить на допинг.
футбол Анчи устарел , я это говорил уже давно , временный успех Эвертона меня не ввел в заблуждение , матч с Фулхемом был показательным , ну а сегодня сити спокойно зачесал их отправив на их должное место , думаю что к концу весны ничего не изменится в апл в таблице , сити набрал просто чемпионский ход