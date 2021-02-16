​Гвардиола рассказал о состоянии Гюндогана, Агуэро и де Брёйне

|
16 Февраля 2021, 19:22,
|
|
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался по поводу состояния футболистов, которые имели или имеют проблемы со здоровьем.
«Гюндоган чувствует себя лучше, но я не думаю, что он сыграет в среду против «Эвертона». Остальные футболисты, кроме Натана Аке, в порядке.
Агуэро долгое время был травмирован, поэтому не выйдет на поле с первых минут, но он готов вернуться. Серхио окажется в запасе. Он вернётся в стартовый состав, когда будет готов.
Де Брёйне уже лучше, сегодня он провёл всю тренировку в общей группе», - приводит Goal.com слова Гвардиолы с пресс-конференции.
|
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Манчестер Сити, Хосеп Гвардиола, Серхио Агуэро, Кевин де Брёйне, Илкай Гюндоган