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​Гвардиола рассказал о состоянии Гюндогана, Агуэро и де Брёйне

16 Февраля 2021, 19:22,

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался по поводу состояния футболистов, которые имели или имеют проблемы со здоровьем.

«Гюндоган чувствует себя лучше, но я не думаю, что он сыграет в среду против «Эвертона». Остальные футболисты, кроме Натана Аке, в порядке.

Агуэро долгое время был травмирован, поэтому не выйдет на поле с первых минут, но он готов вернуться. Серхио окажется в запасе. Он вернётся в стартовый состав, когда будет готов.

Де Брёйне уже лучше, сегодня он провёл всю тренировку в общей группе», - приводит Goal.com слова Гвардиолы с пресс-конференции.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Манчестер Сити, Хосеп Гвардиола, Серхио Агуэро, Кевин де Брёйне, Илкай Гюндоган
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