«Манчестер Сити» установил рекорд АПЛ

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18 Февраля 2021, 10:27,
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В перенесенном поединке 16-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» уверенно разобрался с «Эвертоном». Команда Хосепа Гвардиолы выиграла со счетом 3:1.
Как сообщила пресс-служба «горожан», с начала 2021-го года команда провела десять матчей, в которых одержала победы. Это первый случай в истории Премьер-лиги, когда клуб побеждает на старте календарного года десять раз подряд.
После 24 сыгранных туров чемпионата Англии подопечные Гвардиолы набрали 56 баллов и уверенно лидируют в турнирной таблице. «Манчестер Сити» опережает ближайшего преследователя на десять очков.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Манчестер Сити
ВАЙ Молодчики какие!!!)) Вот терь чувствую чемпионство приближается ,видать поймали игру ,ещё бы ЛЧ выиграть и все кубки Англии ,было бы что-то )))