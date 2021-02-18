«Манчестер Сити» установил рекорд АПЛ

В перенесенном поединке 16-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» уверенно разобрался с «Эвертоном». Команда Хосепа Гвардиолы выиграла со счетом 3:1.

Как сообщила пресс-служба «горожан», с начала 2021-го года команда провела десять матчей, в которых одержала победы. Это первый случай в истории Премьер-лиги, когда клуб побеждает на старте календарного года десять раз подряд.

После 24 сыгранных туров чемпионата Англии подопечные Гвардиолы набрали 56 баллов и уверенно лидируют в турнирной таблице. «Манчестер Сити» опережает ближайшего преследователя на десять очков.