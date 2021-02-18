Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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«Манчестер Сити» установил рекорд АПЛ

18 Февраля 2021, 10:27,

В перенесенном поединке 16-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» уверенно разобрался с «Эвертоном». Команда Хосепа Гвардиолы выиграла со счетом 3:1.

Как сообщила пресс-служба «горожан», с начала 2021-го года команда провела десять матчей, в которых одержала победы. Это первый случай в истории Премьер-лиги, когда клуб побеждает на старте календарного года десять раз подряд.

После 24 сыгранных туров чемпионата Англии подопечные Гвардиолы набрали 56 баллов и уверенно лидируют в турнирной таблице. «Манчестер Сити» опережает ближайшего преследователя на десять очков.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Манчестер Сити
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Комментарии (1)
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2
Марченко Максим
18 Февраля 2021, 11:18

ВАЙ Молодчики какие!!!)) Вот терь чувствую чемпионство приближается ,видать поймали игру ,ещё бы ЛЧ выиграть и все кубки Англии ,было бы что-то )))

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