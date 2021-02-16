Владельцы «Манчестер Сити» предлагают Месси 500 млн евро

Владельцы «Манчестер Сити» продолжают надеяться на подписание контракта с форвардом «Барселоны» Лионелем Месси, который может стать свободным агентом по окончании текущего сезона. Журналист the Sunday Times Данкан Каслс сообщает о ключевых условиях потенциального контракта с 33-летним аргентинцем. Месси предлагают порядка 500 миллионов евро за следующие 8-10 лет. Рассматривается следующая схема: Месси проведет до трех сезонов в «Манчестер Сити», после чего переедет в МЛС, где завершит карьеру в «Нью-Йорк Сити», а затем станет представителем City Football Group.

Напомним, что Месси всю карьеру провел в «Барселоне» и, по некоторым данным, только от «Барселоны» получит 555 млн евро за последние четыре года.